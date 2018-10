Motorrijder zwaargewond na aanrijding met politiewagen

Deurne - Op de Bisschoppenhoflaan in Deurne is een motorrijder deze middag zwaargewond geraakt door een aanrijding met een politiewagen. De twee politie-inspecteurs raakten lichtgewond.

Het ongeval gebeurde maandagnamiddag op het kruispunt van de Bisschoppenhoflaan en de Jan Welterslaan in Deurne. Een politiewagen die onderweg was naar een dringende interventie reed vanuit de Jan Welterslaan het kruispunt op, met loeiende sirenes en zwaailichten ingeschakeld. “Dat gebeurde, zoals de wet het voorschrijft, stapvoets”, zegt politiewoordvoerder Willem Migom. Op het kruispunt stopte een bestelwagen die staduitwaarts over de Bisschoppenhoflaan reed voor de politiewagen. Een motorrijder op het tweede rijvak had de politiewagen niet zien aankomen en reed vol in de linkerflank van het voertuig. “De twee inspecteurs raakten lichtgewond en werden voor controle naar het ziekenhuis gebracht”, aldus Migom. “De motorrijder werd zwaargewond afgevoerd.”

Door het ongeval is de Bisschoppenhoflaan staduitwaarts deels afgesloten, stadinwaarts staat een file. Er is één rijstrook vrijgegeven op dit moment.