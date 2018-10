Opvallende conclusie na onderzoek: millenials scheiden veel minder vaak

Het aantal echtscheidingen in de Verenigde Staten is de afgelopen jaren afgenomen en volgens onderzoekers heeft dat alles te maken met de millenials van vandaag. Opvallend, want al meermaals klonk het tegenovergestelde: dat twintigers en dertigers een relatie sneller opgeven dan hun (groot)ouders deden. Wat is er veranderd?

Uit een recente analyse van onderzoeker Phillip Cohen, professor aan de Universiteit van Maryland, blijkt dat het aantal scheidingen in de VS de voorbije tien jaar is gedaald. Met 18 procent om precies te zijn. Volgens Cohen heeft het te maken met de beslissingen die millenials nemen.

Betere trouwers

Het team van onderzoekers ontdekte dat wie geboren is tussen 1980 en 2000 het huwelijk simpelweg beter doet dan hun voorouders: ze zijn selectiever in hun keuze en ze wachten bovendien liever tot ze er ook financieel klaar voor zijn. Vóór dat punt kiezen millenials er liever voor om gewoon samen te wonen.

Volgens psychotherapeut Tara Griffith hebben millenials, ook wel generatie Y genoemd, minder last van het taboe rond langer alleen blijven. “Veel van mijn klanten vertellen me dat ze op geen enkele manier willen settelen voor ze eind de twintig of dertig jaar oud zijn”, klinkt het. “Het huwelijk is voor hen een zeer bewuste keuze die ze enkel maken als ze zich er goed bij voelen.”

Hoger inkomen

De onderzoekers zagen nog een andere opvallende tendens: het huwelijk wordt steeds vaker geassocieerd met hoger onderwijs en een hoger inkomen. Volgens een studie uitgevoerd door het Brookings Institute zou ongeveer 75 procent van de vrouwen met een bachelordiploma pas trouwens als ze begin de veertig zijn, vrouwen met een middelbare school diploma of geen diploma trouwen sneller.

“In de laatste twee decennia werd voor het eerst duidelijk dat getrouwde vrouwen vaker een universitaire opleiding hebben dan vrouwen die niet getrouwd zijn,” vertelt professor Cohen aan nieuwswebsite Huffington Post. “En dat leidt ook tot lagere echtscheidingspercentages.”

