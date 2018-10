Hij is 18 en speelde amper 125 minuten, maar dit toptalent is de Europese assistkoning tot nu toe

Borussia Dortmund staat na zes speeldagen aan de leiding in de Bundesliga. Met dank aan Axel Witsel, maar ook aan Jadon Sancho. Het Britse toptalent deelt de ene na de andere assist uit voor BVB.

LEES OOK: Het (nog) onbekende toptalent: piepjonge ploegmaat van Witsel wil én kan de nieuwe Ronaldinho worden

Sancho staat bekend als een van de grootste Engelse voetbaltalenten. Naast mannen als Ryan Sessegnon, Mason Mount en Callum Hudson-Odoi. De flankaanvaller, die aan de linkerkant het best uit de voeten kan, liet vorige zomer Manchester City achter zich. Dortmund legde 8 miljoen euro op tafel voor Sancho, die voor een kleine schokgolf zorgde in zijn thuisland met zijn opmerkelijke beslissing.

BVB heeft nog geen minuut spijt gehad van die aankoop. Sancho zit momenteel aan vijf assists ondanks geen enkele basisplaats en amper 125 speelminuten. Geen enkele speler in de vijf grootste Europese competities doet beter. Zelfs Lionel Messi en Cristiano Ronaldo niet (beide vier assists tot nu toe). Nog op vier: José Holebas (Watford), Dimitri Payet (Marseille), Tanguy Ndombélé (Lyon), Benjamin Mendy (Man City), Jony (Alaves).

Jadon Sancho in the Bundesliga so far this season:



6 appearances

125 minutes

10 chances created

5 assists

4 take-ons completed

1 shot

1 goal



Yet to actually start a game. ?? pic.twitter.com/wzIrA18KiJ