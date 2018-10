Dubbele moord op studentenkot blijkt passioneel drama

Twee poetsvrouwen die maandagochtend in alle vroegte het studentenhome Vlaskot in de Oude Vestingstraat in Kortrijk wilden poetsen, deden om 7 uur een dramatische ontdekking. Vlak voor de lift op de gelijkvloerse verdieping zagen ze het lichaam liggen van Nessar J. (18), een jonge Afghaan die er op de derde verdieping op kot zit. Ze zagen onmiddellijk dat de jongeman overleden was.

“De twee poetsvrouwen hebben meteen alarm geslagen”, zegt hun werkgever, poetsbedrijf ICS uit Heule. De twee dames zelf ...