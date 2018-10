Thaise ondervoorzitter van OH Leuven sust kritische supportersclub met blog

Leuven - Aiyawatt Srivaddhanaprabha, de Thaise ondervoorzitter van Oud-Heverlee Leuven, is op de clubwebsite gestart met een persoonlijke blog om de verhitte gemoederen te bedaren. Daarmee reageert hij op een protestbrief die supportersclub Louvaniste vorige vrijdag stuurde aan de voorzitter van het noodlijdende OHL.

Oud-Heverlee Leuven heeft de start van het nieuwe seizoen in de Proximus League compleet gemist. Voor supportersclub Louvaniste was dat het sein om aan de Thaise voorzitter een protestbrief - in het Thais - te sturen. De club is sinds vorig seizoen eigendom van de Thaise investeringsgroep King Power. Louvaniste stelde openlijk de positie van trainer Nigel Pearson in vraag en benadrukte dat de communicatie met de supporters te wensen overlaat.

“We zijn halfweg de eerste periode van dit seizoen en moeten toegeven dat de positie in het klassement geen weergave is van onze ambitie”, begon Srivaddhanaprabha in zijn blog. “De ontwikkeling van een nieuw team kost tijd. We willen zo snel mogelijk promoveren naar 1A, maar dat moet niet overhaast gebeuren. Er zijn shortcuts om succes te bereiken, maar die zijn nefast op de langere termijn.”

Volgens de ondervoorzitter investeert OHL niet alleen in spelers maar ook in faciliteiten. “We blijven werken aan de uitbouw van het King Power at Den Dreef Stadion en van het trainingscentrum in Oud-Heverlee.”