Lazio houdt sterspelers Immobile en Milinkovic-Savic (ex-Genk) langer aan boord

Lazio Roma heeft maandag bekendgemaakt de contracten van haar sterkhouders Ciro Immobile en Sergej Milinkovic-Savic te verlengen tot medio 2023. Zowel de Italiaanse spits als de Servische middenvelder waren erg gegeerd in de voorbije transferperiode, maar kozen er dus voor hun verblijf in Rome verder te zetten.

De 28-jarige Immobile vervoegde Lazio in de zomer van 2016. Voordien versleet hij - met wisselend succes - een hele rist clubs, waaronder Juventus, Torino, Borussia Dortmund en Sevilla. Bij Lazio kwam zijn doelpuntenmachine opnieuw helemaal op gang met als resultaat 72 goals in 96 officiële duels. Hij kroonde zich daarmee vorig seizoen tot topschutter in zowel de Serie A als de Europa League.

De 23-jarige Milinkovic-Savic verliet in de zomer van 2015 al na één seizoen Racing Genk om naar Lazio Roma te trekken. De Servische middenvelder kwam sindsdien tot 129 optredens (en 25 goals) voor de Biancocelesti.

Lazio, waar ook landgenoten Silvio Proto en Jordan Lukaku onder contract staan, begon het seizoen in Italië met 12/21. Afgelopen weekend verloren de blauwhemden de Romeinse stadsderby tegen AS Roma met 3-1.