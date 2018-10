Belgische vrouw tijdlang vermist na aardbeving en tsunami Indonesië: “Veilig en wel terecht”, meldt Buitenlandse Zaken

Na de aardbeving en tsunami op het Indonesische eiland Sulawesi is ook een Belgische een tijdlang vermist geweest. Even werd gevreesd voor haar leven gezien ze drie dagen spoorloos was. “Intussen heeft de vrouw zich gemeld, ze is veilig en wel”, aldus een woordvoerder van Buitenlandse Zaken aan Het Nieuwsblad.

Een woordvoerder van het Indonesische crisiscentrum lijstte de buitenlandse slachtoffers van de ramp. Daarbij maakte hij melding van twee Belgen. Eén van hen werd overgebracht naar Jakarta. Over zijn of haar toestand is niets bekend. Een andere Belg, een vrouw, werd opgegeven als vermist.

Intussen meldt een woordvoerder van Buitenlandse Zaken aan de redactie van Het Nieuwsblad dat de vrouw zich gemeld heeft. “Ze is veilig en wel”, klinkt het.

Zestien andere Belgen verblijven volgens Buitenlandse Zaken op Sulawesi. Zij bevinden zich normaal gezien ver van Palu. De FOD heeft nog niet met ieder van hen contact gehad, maar er is geen reden tot ongerustheid over hun toestand, aldus een woordvoerder van de FOD.