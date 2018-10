Tragisch: bejaarde vrouw woont 1,5 jaar lang bij het levenloze lichaam van echtgenoot

In een appartementje in het Noord-Duitse Pöseldorf is het levenloze lichaam gevonden van een bejaarde man, anderhalf jaar nadat hij gestorven is. Zijn echtgenote leefde al die tijd gewoon verder bij het lijk, alsof er niets gebeurd was. Dat heeft het openbaar ministerie van Hamburg bevestigd.

Het was de conciërge van het appartementsgebouw in Pöseldorf, die aan de alarmbel trok. Hij was zich al een tijdje zorgen aan het maken over het bejaarde koppel dat al jaren in een flatje in de wijk in Hamburg woonde. Vooral de oude man had hij allang niet meer gezien en dat baarde hem zorgen. Uiteindelijk besloot hij dan ook naar de politie te bellen, die gingen uitvissen wat er aan de hand was.

Toen de politie op 19 september aanbelde, deed de bejaarde vrouw vriendelijk open. Ze liet de agenten zelfs binnen, maar toen die polsten naar haar echtgenoot, ontweek ze de vragen. Bij één kamer werd het verdacht: de deur zat op slot en de vrouw liet zenuwachtig weten dat de politie daar niet binnen mocht.

Met een huiszoekingsbevel vonden de agenten in de gesloten kamer het lijk van de man. De stoffelijke resten waren al heel ver ontbonden en de stank in de ruimte was niet te harden. De forensisch expert wist te vertellen dat de man eigenlijk al 1,5 jaar dood was. Van kwaad opzet was er geen sprake. “Het is gewoon een tragisch verhaal van een oude vrouw die moeilijk afscheid kon nemen”, stelt woordvoerster Nana Frombach.