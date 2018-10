De killer van Anderlecht en dé sensatie in 1B, maar wie is Youssoufou Niakaté? “Op mijn 17de wilde ik stoppen”

Youssoufou Niakaté speelt de pannen van het dak voor Union. De 25-jarige spits scoorde dit seizoen al veertien keer voor de tweedeklasser, waaronder een hattrick in de beker tegen Anderlecht. In gesprek met David Houdret, Pascal Scimè en Alexandre Teklak van Complètement Foot deed Niakaté zijn verhaal.

Een hattrick tegen Westerlo en een wereldgoal tegen Roeselare waren slechts voortekenen voor de afgelopen week van de Franse Malinees. Niakaté scoorde donderdag een hattrick tegen Anderlecht in de beker en zondag eentje tegen OH Leuven. Goed voor veertien goals in amper negen wedstrijden.

Bij zijn drie vorige clubs deed hij twintig keer de netten trillen. Niakaté is dus bezig aan een straf seizoen. “Ik begon eigenlijk vrij laat beginnen voetballen”, vertelt hij bij Complètement Foot. “Ik was toen al twaalf jaar. Toen ik zeventien was, kwam ik terug naar Frankrijk en wilde ik eigenlijk stoppen. Gelukkig stak mijn vader daar een stokje voor. Nu ben ik bezig aan een klein sprookje, maar ik moet blijven werken. Het kan snel gaan in het voetbal. Maar wie werkt, zal beloond worden.”

“Mijn doelen? Ik zou graag in een eerste klasse geraken en liefst eentje die over de hele wereld bekeken wordt. Ik denk ook aan de Malinese nationale ploeg, daar wil echt bij geraken. Anderlecht? Als supporter van PSG kende ik hen van de confrontatie in de Champions League, maar verder kende ik niets van 1B. Toen ik gebeld werd, zag ik dat Union een club met een verleden is. Mijn keuze was dan snel gemaakt.”

Niakaté wil nog niet denken aan een transfer. “Eerlijk? Ik focus me gewoon op mijn prestaties op het veld. De geruchten zijn normaal, maar ik ben een speler van Union. Ik blijf ook met mijn voeten op de grond want ik heb nog helemaal niet bereikt in het voetbal. De ambities dit seizoen? De fans mogen dromen. We staan momenteel eerste maar er zijn nog zes speeldagen te gaan. Zondag treffen we Westerlo. We moeten winnen om onze status als leider te bevestigen.”