FBI ondervraagt tweede vrouw die Kavanaugh beschuldigd van seksueel wangedrag

De FBI heeft in het onderzoek naar kandidaat-rechter voor het Hooggerechtshof, Brett Kavanaugh, Deborah Ramirez verhoord. Ramirez is één van de drie vermeende slachtoffers die Kavanaugh beschuldigen van seksueel wangedrag.

In een interview met The New Yorker getuigde Ramirez eerder al hoe Kavanaugh haar ongevraagd zijn geslachtsdeel liet zien op een feestje aan de Yale Universiteit. Het vermeende incident vond volgens Ramirez plaats begin van de jaren 80.

Over de inhoud van het verhoor is weinig bekend, maar ze zou haar aantijgingen die The New Yorker eerder naar buiten bracht aan de FBI herhaald hebben. Volgens een bron dicht bij het onderzoek gaf Ramirez andere namen door van mensen die zouden kunnen meewerken aan het onderzoek.

Minstens drie beschuldigingen

In totaal beschuldigen drie vrouwen Kavanaugh van seksueel wangedrag. Christine Blasey Ford getuigde voor een senaatscommissie hoe Kavanaugh haar aanrandde toen ze tieners waren. Deborah Ramirez (53) claimt dat Kavanaugh haar aanrandde in het schooljaar 1983-84, toen hij als achttienjarige aan Yale University studeerde, en Julie Swetnick herinnert zich naar eigen zeggen “feestjes waar Brett aanwezig was tijdens groepsverkrachtingen”.