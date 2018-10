Trump geeft vreemde persconferentie: “Ik zou de slechtste mens ter wereld zijn als ik alcohol dronk”

Donald Trump heeft aan het Witte Huis een wat vreemde persconferentie gegeven. Nadat kandidaat-opperrechter Brett Kavanaugh in zijn hoorzitting gezegd had hoeveel hij van bier hield en nog altijd houdt, werd Trump gevraagd of hij dat begrijpt. “Neen”, zei de president. “Stel je voor: ik zou de slechtste mens ter wereld zijn.”

Trump gaf de persconferentie maandag in de rozentuin aan het Witte Huis. Een CNN-reporter vroeg hem of hij de liefde voor bier deelt met Kavanaugh, en dat vond de president grappig. “Ik ben geen drinker”, zei Trump. “Ik kan eerlijk zeggen dat ik nog nooit een biertje gedronken heb in mijn leven. Het is een van mijn enige goede eigenschappen.”

De president herhaalde meteen daarna nog eens dat hij nooit een glas alcohol aangeraakt heeft. “Ik heb nog nooit alcohol gedronken, om welke reden dan ook. Kun je je voorstellen wat het zou geven als ik dronk? Ik zou een ramp zijn, de slechtste mens ter wereld. Ik heb nooit gedronken, ok?”

“Ik was wel verrast over hoe hij sprak over zijn liefde voor bier”, zei Trump over de hoorzitting van Kavanaugh, de man die hij voordraagt als opperrechter.

Broer

Ongeveer een jaar geleden had Trump al eens uitgelegd waarom hij nooit drinkt en nooit gedronken heeft. De reden is zijn broer Fred Trump Jr., die in 1981 op 43-jarige leeftijd stierf aan de gevolgen van jarenlang alcoholisme. “Ik had een broer, Fred”, zei Trump er toen over. “Een geweldige gast. Hij zag er goed uit en had een goed karakter, veel beter dan het mijn. Hij zei me altijd dat ik niet mocht drinken. Hij was ouder dan ik en dus luisterde ik.”

“Je denkt niet na”

Op de persconferentie maandag liet Trump zich nog opmerken. Wanneer de vragenronde begon, duidde hij Cecilia Vega van ABC News aan om een vraag te stellen. “Ze schrikt dat ik haar gekozen heb. Ze is geschokt”, zei hij. Vega ontkende dat, waarom Trump zei: “Het is ok, hoor. Ik weet dat je niet nadenkt. Dat doe je nooit.” “Excuseer?”, zei de vrouw, waarop Trump haar vroeg om voort te doen.

Ook de CNN-reporter die hem naar het bier vroeg, Kaitlan Collins, werd afgesnauwd door de president na enkele vragen. “Weet je wat, je hebt genoeg vragen mogen stellen. Het is écht genoeg geweest.”