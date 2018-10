Waarom de vrouwen uit Andorra een oproep doen naar de Franse president Macron: “Monsieur le Président, haal ons uit de prehistorie”

“Wij zijn geen broedmachines!” “Haal uw paternosters uit onze eierstokken!” Afgelopen weekend trok de eerste betoging voor de legalisering van abortus door Andorra, een van de laatste Europese landen waar zwangerschapsafbreking nog verboden is. Kop van jut was de bisschop van Urgell, het oerconservatieve medestaatshoofd van het prinsdom. De vrouwen vestigen al hun hoop op hun andere ‘co-prins’, niemand minder dan de Franse president Emmanuel Macron.

De 85.500 inwoners van het Prinsdom Andorra en de honderden buitenlandse koopjesjagers die elk weekend het belastingparadijsje tussen Frankrijk en Spanje overspoelen, konden zaterdag hun ogen niet geloven. Voor het eerst in de geschiedenis van het dwergstaatje – een geschiedenis die teruggaat tot Karel de Grote – betoogden vrouwen in de straten van de hoofdstad Andorra la Vella om de legalisering van abortus te eisen. Ongezien in een landje waar de oerconservatieve bisschop van Urgell, Joan-Enric ...