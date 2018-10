Belg beleeft het avontuur van zijn leven en breekt wereldrecord (maar verliest zijn camera)

Het was een helletocht van 52 dagen, maar Louis-Philippe Loncke (41) heeft het gehaald: het Australische ­eiland Tasmanië als eerste te voet oversteken, in hartje winter. Goed voor een wereldrecord, de bijnaam ‘That Mad Belgian’ en 16 kilo gewichtsverlies. Helaas kan hij er bijna geen kiekjes van tonen aan het thuisfront, want onderweg raakte hij zijn fototoestel kwijt.