Tiener krijgt schadevergoeding van 22 miljoen voor medische blunder toen ze baby was

Een 18-jarige vrouw heeft een schadevergoeding van 22 miljoen euro gekregen omdat artsen van het universitair ziekenhuis in Cardiff geblunderd hebben toen ze haar als baby behandelden. Ze liep hersenschade op en krijgt daar nu de hoogste schadevergoeding voor die ooit uitgekeerd is in Groot-Brittannië, meldt The Guardian.

Amper vijf maanden oud was de vrouw toen ze in februari 2000 naar het universitair ziekenhuis van Cardiff, in Wales, moest voor een operatie aan haar slokdarm. De dokters gingen in de fout en dienden haar ondertussen te weinig zuurstof toe. Een blunder waardoor de baby blijvende hersenschade opliep.

“Mijn dochter werd van mij weggerukt”, zegt de moeder in The Guardian. Zij staat sindsdien in voor de intensieve zorg voor haar kind. “Ze is toen volledig veranderd, voorgoed. Ze is mobiel, maar weet niet wat er rond haar gebeurt. Van het ene moment op het andere had ik geen gezond kind maar een zwaar gehandicapt kind. En niet door onze fout. Maar ik zou haar voor geen geld van de wereld willen veranderen, ze moet niet veranderen.”

Nu haar dochter 18 jaar is geworden, krijgt ze een schadevergoeding van 22 miljoen euro. Een rechter besliste dat ze daar recht op heeft omdat haar leven zo veranderd is. “We hebben hier hard voor moeten vechten”, zegt Yvonne Agnew, de advocate van de vrouw en haar dochter. “Dit is een tragisch geval van een meisje met heel haar leven voor haar, en dan wordt die toekomst plots weggehaald. Ik ben enorm blij dat ze nu de hulp zal krijgen die ze nodig heeft.”