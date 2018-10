Dierentuinen geven (bijna) geen fruit meer aan de dieren en daar hebben ze een goede reden voor

Schrik niet als u in de zoo een aap ziet zitten met een prei in de hand. De bananenvoorraad is heus niet op, het dier staat op een nieuw groentedieet. Net als de rest van de beestenboel. “Er wordt amper nog fruit gegeven in dierentuinen”, zegt Tim Bouts, hoofddierenarts bij Pairi Daiza. “Omdat je gekweekt fruit niet mag vergelijken met dat van de jungle. Het onze is veel zoeter, suikerbommen voor dieren. Daarvan worden ze dik en rotten hun tanden.”