In Engeland vragen ze zich af: “Wat is er toch gebeurd met Christian Benteke?” (en de cijfers liegen niet)

Ooit betaalde Liverpool bijna 50 miljoen euro voor hem, maar sindsdien is het serieus bergaf gegaan met Christian Benteke. Dat merkten ze ook op bij Sky Sports in de aanloop naar de partij van Crystal Palace tegen Bournemouth.

“Christian Benteke in verval: wat is er toch gebeurd met de spits van Crystal Palace die de missers opstapelt?” Met die titel opent het Britse medium een artikel over de 27-jarige spits. Benteke scoorde dit seizoen nog geen enkele keer voor de Eagles. Sinds hij er vijftien binnenknalde in zijn eerste seizoen voor Palace, deed hij nog maar drie keer in 37 optredens de netten trillen.

“Benteke beweegt voorbij Emre Can, loopt perfect in en kopt de bal voorbij Simon Mignolet. Het is april 2017 en Crystal Palace leidt met 2-1 tegen Liverpool op Anfield. De zege zorgt voor het behoud in de Premier League en het doelpunt is het hoogtepunt van een emotionele namiddag voor Benteke, die ook de gelijkmaker had gescoord. Hij had iets bewezen tegen zijn ex-club, voor wie hij nooit kon schitteren. Benteke’s carrière leek opnieuw van de grond te komen. Er was zelfs interesse van Chelsea.”

Een hoopgevend relaas van Sky Sports, maar die positiviteit sloeg snel om. “Achttien maanden na die memorabele wedstrijd op Anfield zijn de dingen spectaculair anders geworden. Vorig seizoen scoorde Benteke amper drie keer in 33 Premier League-wedstrijden, dit seizoen nog geen enkele keer in vier optredens. En dat terwijl Benteke eigenlijk in de piek van zijn carrière zou moeten zitten. Maar nu is hij zijn basisplaats kwijt bij Crystal Palace en is zijn toekomst onzeker.”

Benteke heeft nog een contract tot 2020 bij de Eagles, maar zijn statistieken zijn echt pover. Niemand miste sinds 2017 zoveel “grote kansen” als onze landgenoot:

Christian Benteke (Crystal Palace):

27 grote kansen

3 gescoord

11 procent succesratio

Enkel Olivier Giroud komt met een succesratio van 18 procent (twee op elf grote kansen gescoord) enigszins in de buurt. Daarna volgen Salomon Rondon (25%), Callum Wilson (26%) en Joselu (27%) van de 77 Premier League-spelers die minsten vijf “grote kansen” kregen in diezelfde periode.

Foto: Photo News

Mentaal fragiel

Begin september mistte Benteke een reeks grote kansen tegen Southampton en dat bleek niet goed voor zijn vertrouwen. “Hij doet echt zijn best, maar er is altijd wel iets dat tegenvalt”, reageerde coach Roy Hodgson toen. “We kunnen hem alleen maar aanmoedigen om te blijven proberen, maar dit heeft wel een psychologisch effect op een speler als hem.”

Het was niet de eerste keer dat Hodgson twijfelde aan de mentale weerbaarheid van ‘Big Ben’. Na een 2-1-nederlaag tegen Liverpool aan het einde van het vorige seizoen zei hij het volgende. “Ik ben blij met de prestatie van Benteke, maar iedereen zal het hebben over de twee kansen die hij miste. Dat tastte ook zijn zelfvertrouwen aan. Zonder twijfel. Je kon meteen zien dat hij minder betrokken was bij het spel dan eerder in de wedstrijd.”

“Misschien is één doelpunt alles wat Benteke nodig heeft, maar het geduld begint stilaan op te raken”, klinkt het bij Sky Sports. “Zijn slechte vorm heeft een impact op het team.” Het helpt dan ook niet dat Crystal Palace sinds de start van vorig seizoen 48 procent van zijn wedstrijden zonder Benteke won, ten opzichte van 21 percent met de Belgische spits. Het is tijd om te scoren, Christian...