Standard-speler genomineerd voor Golden Boy Award, maar kan die deze 39 andere toptalenten verslaan?

Brussel -

Moussa Djenepo, de Malinese aanvaller van Standard, is de enige speler uit de Jupiler Pro League die de shortlist van veertig namen haalde voor de Golden Boy Award, een trofee waarmee de beste voetballer onder 21 in Europa wordt onderscheiden. Djenepo was zondag met Standard nog twee maal trefzeker op bezoek bij Oostende (1-3).