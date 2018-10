Dronken politiecommissaris veroorzaakt ongeval, meisje overleeft het maar net

Het scheelde niet veel of ze had het niet overleefd. Maar kijk, bijna een maand nadat de Waalse Andrea aangereden werd door de dronken politiecommissaris Pierre Maton gaat het weer beter met haar. De politieman is nog steeds niet opnieuw aan het werk en wil niets zeggen, staat maandag te lezen in de kranten van Sudpresse.

Een vreselijk ongeval was het, op 7 september in Montignies-Saint-Christophe in de provincie Henegouwen. De Waalse Andrea was met de auto aan het rijden toen een andere wagen van zijn baanvak afweek en recht op haar inreed. Een vreselijke klap waarbij de Waalse bijna om het leven kwam. De balans was zwaar: gebroken ribben, gebroken bekken, een drievoudige breuk van haar linkerbeen, gekneusde longen en meerdere bloeduitstortingen.

En toch zet ze bijna een maand later al positieve berichten op Facebook, zo vernam Sudpresse. “Enkele seconden had hij maar nodig om op mij in te rijden. Ik kon hem niet meer ontwijken. Het had veel erger kunnen zijn. Het had gekund dat ik deze zinnen nooit meer had kunnen schrijven. Ik ben zo blij dat ik nog leef.”

De man in de andere wagen was onder invloed van alcohol en bovendien niet de minste. Het was de 50-jarige Pierre Maton, politiecommissaris in de Henegouwse politiezone Botha. Een man die bovendien enkele maanden eerder al een ongeval had gehad met zijn dienstwagen. Sindsdien is hij niet meer gezien op het werk. Sudpresse belde hem, en de man wilde niet praten over wat gebeurd is.

De rest van het korps wacht intussen vol ongeduld op zijn terugkeer. “We begrijpen het niet”, zegt een anonieme bron bij de politie, “dat hij geen boete heeft gekregen. Toen hij twee jaar geleden naar hier kwam, dachten we dat we een begripvolle en sociale chef zouden krijgen. Maar neen: hij is autoritair en aarzelt niet om mensen te bedreigen. Hij controleert waar we naartoe gaan, beweert dat we te snel rijden - zelfs tijdens interventies - en hij gaat even twee zware ongevallen veroorzaken met dienstwagens...”