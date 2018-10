Vriendinnen van verongelukte Sofie (12) ontwerpen een ‘dodehoekverklikker’: “Vermijden dat zo’n ongeval opnieuw gebeurt”

“Elke keer we op de fiets zitten, worden we geconfronteerd met het ongeval van Sofie. Dan denken we: Oei, hier kan gevaar dreigen. Zeker wanneer we een vrachtwagen zien.” Terwijl ze vroeger nog zorgeloos naar school fietste, ziet Kato Reynaert (15) sinds de zomer van 2016 vooral de gevaren. Want op 29 juni 2016, op de laatste schooldag van het eerste middelbaar, werd haar vriendin Sofie De Ridder (12) gegrepen door een vrachtwagen terwijl ze naar school in Mechelen fietste. Haar 15-jarige ...