Taxshift levert 51.000 extra jobs op in één jaar

De economie is vandaag net geen 51.000 jobs beter af dan op hetzelfde moment vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. En des te belangrijker, vindt minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD), is dat 48.037 van die jobs uit de privésector komen. “Onder andere dankzij de tax shift”, zegt ze. Al zijn niet alle economen daarvan overtuigd.

Bij elk groot akkoord kun je er gif op innemen dat premier Charles Michel (MR) het “mantra van de regering” weer boven haalt. “Jobs, jobs, jobs” moeten er zijn. Zo verhoogt de koopkracht en kan de regering besparen op sociale uitgaven én meer inkomsten binnenkrijgen. Daarom kwam de tax shift er, om mensen aannemen aantrekkelijker te maken.

En dat beleid werpt volgens minister van Sociale Zaken Maggie De Block zijn vruchten af. Uit de kwartaalcijfers van de RSZ blijkt dat er in België op één jaar tijd net geen 51.000 jobs zijn bijgekomen. En daarvan vind je er 48.037 terug in de privésector. “Het aantal jobs zit op het hoogste punt sinds tien jaar”, zegt De Block. “En het ziet er naar uit dat die evolutie zich verder zet.”

Klopt, zegt professor Economie Gert Peersman, maar beweren dat we die jobs te danken hebben aan de tax shift vindt hij toch een brug te ver. “Dat is toch vooral gegoochel met cijfers”, zegt hij. “De belangrijkste reden dat er jobs bijkomen of verdwijnen is de internationale conjunctuur. Op het vlak van jobcreatie doen we het zelfs minder goed dan onze buurlanden. Ik heb nog altijd geen aanwijzing dat de tax shift ook maar één job bij gecreëerd heeft.”

De Block wil niet horen van de kritiek en wijst naar een studie van de KU Leuven om het tegendeel te bewijzen. Die schat dat de tax shift tussen 2016 en 2020 in het meest gunstige scenario zo’n 92.000 jobs zal hebben opgeleverd. “Niet min als je weet dat er volgens de Nationale Bank in dezelfde tijdsspanne in totaal zo’n 260.000 jobs zullen bijkomen”, zegt ze.

Ze rekent erop dat de tweede fase van de tax shift een extra turbo op de jobcreatie zal zetten. De werkgeversbijdragen zakken vanaf dit jaar nog wat verder van 30 procent naar 25 procent. In 2016 zaten die nog op 32,4 procent.

Enig probleem is dat dat allemaal veel geld kost. De eerste fase van de tax shift kostte de staatskas 6,2 miljard euro. Die factuur is volgens economen nog niet helemaal betaald en de tweede komt er al aan. “Jarenlang zeiden economen dat de loonkost in ons land te hoog is, daar doen we nu iets aan”, zegt De Block. “Om de rekening te laten kloppen vindt mijn partij dat het overheidsbeslag verder naar beneden moet.”