Nederlandse voetbaljournalist pakt uit met stevige kritiek: “Barcelona is een degradatiekandidaat zonder Messi”

Het gaat niet zo goed met FC Barcelona. De Blaugrana konden afgelopen weekend al voor de derde keer op rij niet winnen in La Liga. Een teken aan de wand aldus Voetbal International-journalist Süleyman Öztürk. “Barcelona is een degradatiekandidaat zonder Lionel Messi”, klinkt het hard.

“We hebben het wéér kunnen zien”, begon Öztürk zijn wekelijkse terugblik op het buitenlandse voetbal. “Zonder Messi is Barcelona een degradatiekandidaat in Spanje. En nu overdrijf ik het lichtelijk maar het is echt choquerend om te zien dat als Messi op de bank zit, er bij Barcelona niets gebeurt op het veld. Ik vind het alarmerend wat je nu ziet bij die club.”

Stevig, maar Öztürk was nog niet klaar. “Ernesto Valverde gaf hem deze week rust en dat begrijp ik ook ergens wel. Als je het programma van de komende weken ziet, met veel topwedstrijden… Je kan Messi niet altijd spelen want dan bestaat de kans dat hij geblesseerd raakt. Het lijkt gewoon alsof er de voorbije jaren maar op één ding geoefend is op training: alle ballen naar Messi spelen. En van zodra die niet meedoet, vraag je jezelf af naar wat je zit te kijken.”

“Manchester City raakt Kevin De Bruyne kwijt maar blijft wel gewoon winnen en voetballen. Bij Liverpool wordt Mo Salah er ook wel eens afgehaald na een uur, maar ze blijven wel winnen. Maar haal je bij Barça Messi weg, dan blijft er verdomd weinig over”, aldus de kritische VI-journalist.