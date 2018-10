Nummer tien Dennis Praet en Sampdoria winnen dankzij mijlpaal voor 35-jarige spits

Brussel - Sampdoria heeft maandagavond de afsluiter van de zevende speeldag in de Serie A winnend afgesloten. Samp won in eigen huis met 2-1 van SPAL. Dennis Praet speelde de hele wedstrijd bij de thuisploeg op de nummer tien.

De bezoekers uit Ferrara kwamen na 21 minuten op voorsprong na een intikker van Paloschi. Sampdoria bleek echter niet aangeslagen, want nauwelijks vier minuten later buffelde Linetty een volley heerlijk tegen de touwen, op aangeven van spits Quagliarella. Op het uur legde Defrel de partij in een beslissende plooi met een lage schuiver: 2-1. Ook hier was de assist van Quagliarella, die voor het eerst in zijn carrière twee assists gaf in één Serie A-wedstrijd.

BOEM | Fraaie goal van Sampdoria, de bordjes hangen opnieuw in evenwicht! #SampSPAL pic.twitter.com/CIrCkytqEZ — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 1 oktober 2018

GOOOAAAL | Grégoire Defrel brengt Sampdoria op voorsprong! #SampSPAL pic.twitter.com/RVtDigPsmR — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 1 oktober 2018

Sampdoria klimt in de stand naar de achtste plaats. SPAL, dat na een knappe start haar vierde nederlaag in vijf duels leed, zakt naar de dertiende stek.