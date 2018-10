Slachtoffer “van zuuraanval” schreeuwt om extra water, restaurant probeert het hem te laten betalen

Een restaurant heeft het slachtoffer van een zuuraanval een rekening gegeven voor het water dat hij gebruikte om de chemische stof van zijn gezicht te krijgen. Dat vertelt de Britse Mike Glover-Johnson, die zondag in allerijl schreeuwend een zaak in Bloxwich binnenliep.

Mike Glover-Johnson ziet er niet goed uit. Talloze windels houden de verbanden rond zijn gezicht stevig op zijn huid gedrukt. Zalf moet de pijn en de consequenties van zijn brandwonden verzachten. Hoe zijn gelaat er uiteindelijk zal uitzien, weet hij nog niet.

Pijn en verontwaardiging

Glover-Johnson werd zondag het slachtoffer van een zuuraanval, toen hij in de auto zat omstreeks 18.50 uur op zondag. Toen hij even stond te wachten, kwam er iemand naar zijn wagen toe. Voor hij goed en wel besefte wat er gebeurde, kreeg hij een brandende substantie in zijn gezicht. Al snel besefte hij dat het menens was en hij vluchtte de wagen uit.

In paniek liep hij samen met zijn vrouw naar het dichtstbijzijnde restaurant. Maar bij ‘Chunky Grill’ waren ze allesbehalve behulpzaam in dat moment van nood. “Toen Lee (zijn vrouw, red.) hen een flesje water vroeg, eiste een medewerker geld. Terwijl ze zei dat ze dat niet bijhad, gooiden ze me buiten, terwijl mijn gezicht aan het branden was van het zuur”, getuigde de Glover-Johnson verontwaardigd.

Er verder op ingaan, deden ze op dat moment niet, want ze moesten zo snel mogelijk Glover-Johnson proberen te redden. Gelukkig schoten omstanders de man wel te hulp. Bewakingsbeelden wijzen uit dat andere medewerkers nadien wel de stoep opliepen om de man te helpen. Ook de ambulance was snel ter plaatse. Omdat zij meteen konden ingrijpen, lijkt de kans groot dat zijn gezicht zal kunnen genezen, met enkele stevige littekens aan de rand.

Verontschuldigingen en opsporingen

Toen Glover-Johnson zijn verhaal wereldkundig maakte, was dat niet alleen om een getuige te zoeken van de laffe daad, maar ook om het onmenselijke gebaar van het restaurant aan de kaak te stellen. De eigenaar van de zaak reageerde meteen met uitgebreide excuses. De medewerker in kwestie is op staande voet ontslagen.

En de dader? Die is nog altijd op de vlucht. Maar het motief van de zuuraanval is wel duidelijk: “We hebben ondertussen gemerkt dat mijn computer uit de auto gestolen is. Onbegrijpelijk… Dat allemaal voor een laptop”, besluit Glover-Johnson. Hij hoopt dat de dader snel gerechtigheid zal kennen.

De politie zoekt ondertussen uit welke stof er precies gebruikt is in de aanval. Hoewel Glover-Johnson spreekt over een chemisch zuur, gelooft de West Midlands Police dat het zou gaan om een andere niet-corrosieve brandende stof.