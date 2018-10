“Als de kiezer het wil”, wordt Maggie De Block burgemeester ... maar dan dwarsboomt ze wel haar dochter

Merchtem - Als en minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) op de Merchtemse Lijst 1785 verkozen wordt, gaat ze voluit voor het burgemeesterschap. Dat heeft ze maandag zelf gezegd op een lokaal debat. In dat geval kan dochter Julie niet zetelen.

In Merchtem gonst het al langer van de geruchten dat Maggie De Block, mocht ze verkozen worden als burgemeester, die titel zou doorgeven aan haar dochter. Maar dat klopt dus niet. Daarover heeft De Block nu zelf duidelijkheid verschaft op het debat ‘Debattle’ van de jeugdraad van Merchtem.

Maggie De Block: “Ik kwam net terug uit New York en zat in de zaal toen de moderator op het einde van het debat de vraag stelde of Maggie De Block zou zetelen als ze burgemeester zou kunnen worden. Op die vraag, die niets met het debat te maken had, wilde ik toch graag zélf het antwoord geven. Dus ben ik naar het podium gestapt en heb ik verklaard dat elke lijsttrekker kandidaat-burgemeester is in Merchtem. Er zijn dus vijf nieuwe kandidaat-burgemeesters. En als de kiezer het wil, dan zal ik het burgemeesterschap opnemen. Ik vind dat er rond dit onderwerp in Merchtem heel veel wordt gespind . Daarom heb ik nu duidelijk gezegd wat mijn standpunt is.”

Tijdelijk verhinderd

Onder welke vorm Maggie De Block het burgemeesterschap zou opnemen is nog niet duidelijk. Ze zou bijvoorbeeld titelvoerend burgemeester kunnen worden, wat heel wat van haar collega-ministers en staatssecretarissen doen. De Block liet in Het Laatste Nieuws al verstaan dat ze eventueel bereid is om het ministerschap op te geven, maar wel haar huidige termijn wil uitdoen.

Dat betekent dat ze als burgemeester tijdelijk ‘verhinderd’ is door haar ministersfunctie. Dan kan ze zich – volgens het lokale protocol van Lijst 1785 – laten vervangen door diegene met het tweede hoogste aantal stemmen op haar lijst. Die wordt dan waarnemend burgemeester, totdat Maggie De Block haar burgemeesterschap zou opnemen. Lang zou dat niet zijn, volgend jaar al zijn er federale verkiezingen.

Maar zo ver wil De Block nog niet vooruit kijken. “Mag de kiezer ook nog kiezen? Als alles toch al duidelijk zou zijn, moeten we niet meer gaan stemmen. De ­kiezer bepaalt wie al dan niet verkozen wordt en welke meerderheid mogelijk is. Onder welke vorm we dan verder gaan, zien we na 14 oktober. Ik ben ook minister en wil mijn werk goed doen tot wanneer we federaal door de verkiezingen in lopende zaken gaan in april 2019. Maar burgemeester ben je wel voor zes jaar.”

Geen onverenigbaarheid

Als Maggie De Block verkozen wordt – en daar gaat iedereen in Merchtem toch van uit – mag haar dochter en uittredend schepen en OCMW-voorzitter Julie Asselman niet zetelen, zo schrijft de wet voor. “Dat is spijtig, maar dat is zo”, zegt Asselman. “We kunnen niet ‘in onverenigbaarheid’ samen zetelen. We zijn overigens lang niet de enige lijst waar dit zo is. Ik zal vanop de vierde plaats zo veel mogelijk stemmen proberen te halen, want ik blijf ons project steunen. Overigens: mijn leven hangt ook niet van de politiek af. Ik heb een job als freelance notarieel jurist en ook nog een sociaal leven. Ik ben in 2012 op de 18de plaats met 906 stemmen meteen verkozen als schepen, waar ik heel blij mee ben. En als de kiezer het wil en Maggie wordt burgemeester, dan zal ik dat ook heel graag hebben en haar steunen, want dat betekent ook dat onze lijst goed heeft gescoord.”

Huidig burgemeester Eddie De Block (Open VLD), de broer van Maggie, haalde in 2012 liefst 3.241 voorkeurstemmen en een absolute meerderheid. Hij is na 18 jaar burgemeesterschap geen kandidaat meer.