Anderlecht in de problemen, maar Vanhaezebrouck heeft wel nog twee jaar contract: dit zou een ontslag kosten

Marc Coucke zal toch twee keer nadenken voor hij Hein Vanhaezebrouck de laan ­uitstuurt. Het is niet zeker of een andere coach beter zou doen met dit Anderlecht, maar Hein zijn C4 geven, is ook peperduur. Vanhaezebrouck heeft nog bijna twee jaar contract met een jaarloon van zo’n 1 miljoen euro. Bij een ontslag moet dan ook zo’n 1,9 miljoen worden uitbetaald.

Morgen is Hein Vanhaezebrouck exact één jaar trainer bij Anderlecht. Wat in het begin een perfect huwelijk leek, is ondertussen een relatie met ups en (veel) downs geworden. Paars-wit had er op 3 oktober 2017 nochtans veel voor over om Vanhaezebrouck aan te stellen. Hij kreeg meteen een jaarloon van circa 1 miljoen euro en een contract voor drie seizoenen. Hein moest Anderlecht het offensieve voetbal brengen waar de fans zo naar snakten.

Maar ondertussen is Vanhaezebrouck een beetje de Wout van Aert van het Belgische voetbal geworden. De coach koos een jaar geleden voor Anderlecht, ook omdat hij samen met Herman Van Holsbeeck (en makelaar Mogi Bayat) aan een project wou werken bij het meest succesvolle team van ons land. Ietwat tot zijn ontsteltenis werd Anderlecht enkele maanden later echter verkocht aan Marc Coucke en nu zit Vanhaezebrouck soms in een verhaal dat hij zich helemaal anders had voorgesteld.

Het is zoals veldrijder Van Aert die reed voor Veranda’s Willems- Crelan, maar plots moest vaststellen dat het management een fusie had geregeld met Roompot. Plots maakte Van Aert ook deel uit van een totaal ander project en hij verbrak zijn contract. Dat zal Vanhaezebrouck niet doen. Hij werkt met een spelersgroep die in samenspraak met het nieuwe bestuur is samengesteld. Uiteraard is de coach niet vrij van schuld, maar Hein stelt wel geregeld vast dat er een gebrek aan kwaliteit is. Anderlecht zit in een crisis en de trainer krijgt het niet zomaar opgelost.

Zoals Weiler

Vraag is wat Marc Coucke gaat doen. Blijft de voorzitter geduldig en neemt hij een deel van de schuld op zich? Misschien kan hij eens openlijk zijn steun aan Van­haezebrouck betuigen of wijst hij finaal toch naar zijn trainer? Moeilijk. Coucke mag dan wel steenrijk zijn, de enorme ontslagpremie zal hij ook niet zomaar willen betalen.

Opvallend is wel dat de trainerscontracten bij Anderlecht echt gebetonneerd zijn. Zo kreeg René Weiler tot mei 2018 nog elke maand zijn RSCA-loon. Toen de Zwitser deze zomer bij FC Zürich tekende, moest Anderlecht zelfs nog fel met hem onderhandelen om een compromis te vinden over zijn resterend loon.