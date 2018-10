Niemand gaat helemaal vrijuit in de malaise van Anderlecht, maar wie treft het meeste schuld: beleid, coach of fans?

Anderlecht kon in zeven wedstrijden maar één keer winnen en dus staat het huis in brand. Om een verantwoordelijke aan te duiden voor deze malaise kijkt iedereen naar elkaar. Van de coach naar het bestuur naar de fans. Maar wie treft het meeste schuld?

Te veel aanwinsten op KVO-niveau

Voorzitter Marc Coucke en sportief manager Luc Devroe hebben zich in hun enthousiasme om schoon schip te maken op Anderlecht flink geroerd op de transfermarkt. De goede wil was er, maar het gevoel over wat paars-wit echt nodig heeft nog niet.

Aad de Mos is altijd wel goed voor een oneliner. “Anderlecht heeft gekocht op het niveau van KV Oostende”, riep hij na het Europees debacle in Trnava. Is dat wel waar, als je veertien spelers haalt en zoveel geld uitgeeft als ...