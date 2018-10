Het dilemma van Manchester United: José Mourinho vs. Paul ‘T-Rex’ Pogba (maar de winnaar is al bekend)

Zoals iedereen weet hoe het verhaal voor Yves Vanderhaeghe zal eindigen bij AA Gent, zo lijkt ook het scenario dat José Mourinho schrijft bij Manchester United even voorspelbaar als de laatste Jurassic World-film. Lees: vroeg of laat moet de Portugees het afleggen tegen de T-Rex onder de voetballers, Paul Pogba.

Vroeg of laat zal de Portugees het moeten afleggen tegen de Franse melkkoe van de club

Transfersommen worden al lang niet meer bepaald door het sportieve talent van de speler in kwestie. Marketing is minstens zo belangrijk geworden. Juventus verkocht in de 24 uur na de komst van Cristiano Ronaldo een half miljoen shirts en had zo de helft van de 111 miljoen transfersom al terugverdiend.

Geen sportman blijkt echter makkelijker te vermarkten dan Paul Pogba. Op sociale media telt de Fransman zo’n 39 miljoen volgers. Volgens een recente studie is elke volger van Pogba een kleine 5 euro waard. Commercieel gezien is Pogba met zijn kapsels, zijn danspasjes en filmpjes de interessantste speler op deze aardkloot om als merk je naam aan te verbinden.

Precies omdat Pogba zo’n commercieel zwaargewicht blijkt, is hij in staat José Mourinho te verpletteren. Zeker sinds vorige week is Manchester United in de ban van de tweestrijd Pogba-Mourinho. Afgelopen zaterdag, in de 3-1-nederlaag op West Ham, werd Pogba na 70 minuten vervangen. Mourinho laakte achteraf de mentaliteit van zijn spelers, maar Pogba weigerde de pers te woord te staan. “Willen jullie me dood misschien?”, lachte hij. Daarmee verwees hij naar een week eerder. Na het gelijkspel tegen Wolverhampton zocht Pogba toen zelf de media op. “Ik ben geen trainer, ik ben slechts een speler. Maar we zouden meer moeten aanvallen”, luidde zijn kritiek.

In de dagen nadien beet Mourinho terug dat “geen enkele speler groter is dan de club”, vond er voor het oog van de camera’s een aanvaring plaats op training en viel de beslissing om Pogba te beroven van zijn status als vice­kapitein. Uiteraard werd alles officieel gesust, maar dat er een heuse pruik in de boter zit tussen beiden, kan niemand ontkennen. Pogba kreeg deze zomer geen transfer naar Barcelona, maar de drang om naar Spanje te gaan, die blijft.

Houdbaarheidsdatum

Wil United echter zijn duurste speler laten gaan, zeker gezien zijn rol als commerciële melkkoe? De eigenaars van de club, de Glazer-clan, zien liever geld rollen dan ballen. Bovendien heeft Didier Deschamps zopas bewezen dat er soms wél met Pogba te werken valt. Het leverde Frankrijk de wereldtitel op. En waarom Pogba verkopen om Mourinho zijn zin te geven als het onvermijdelijke toch gebeurt? Want na drie jaar is zijn houdbaarheidsdatum doorgaans verstreken.

Man U zit met een dilemma en weet niet wie het moet slachtofferen om een alweer faliekant seizoen te vermijden. Plannen om de coach te ontslaan zijn er officieel niet, ook al wegens de 13 miljoen euro ontslagvergoeding. Maar als er vanavond ook niet van Valencia wordt gewonnen, zal het beginnen te jeuken om de luis in de pels van Mourinho toch zijn gelijk te geven.