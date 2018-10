Club Brugge speelt in stadion waar het van droomt: het Wanda Metropolitano, waar de fan op de eerste plaats staat

Club Brugge is morgenavond te gast in een stadion dat doet dromen van wat mogelijk is in de eigen achtertuin. Het gloednieuwe Wanda Metropolitano is sinds een jaar het huis van Atlético Madrid. Zonder misplaatste luxe, helemaal in functie van de fans.

‘Coraje y Corazón’ – ‘Moed en Hart’, staat er in grote letters voor het stadion in een buitenwijk van Madrid. Het is de Spaanse versie van de ‘No Sweat, No Glory’ van Club. Wat Club Brugge is in België en Borussia Dortmund in Duitsland is Atlético de Madrid in Spanje. Een club waar de fans de sterren zijn en de spelers de dienaars.

Atlético speelde tussen 1966 en 2017 in het Vicente Calderón – een tempel die bekendstond als de ­rumoerigste van Spanje. Die sfeer overbrengen naar het nieuwe Wanda Metropolitano ...