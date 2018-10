Club-spits Wesley speelt tegen de club waar hij zes maanden op proef was: “Hij wil zich nu bewijzen”

Alle spelers van Club kijken uit naar de wedstrijd op Atlético, maar Wesley Moraes (21) nog het meest. Vier jaar geleden droeg hij zelf het shirt van de Rojiblancos. Als 17-jarige was hij een half jaar op proef, maar uiteindelijk kon hij niet blijven.

“Op zekere dag werd ik gecontacteerd door een Kroatische makelaar die Wesley kon laten testen bij Atlético”, vertelt ­Paulo Nehmy, de Bra­ziliaanse zaakwaarnemer van ­Wesley. “Zijn eerste trainingen waren goed, maar voor zijn 18de verjaardag mocht hij nog geen profcontract tekenen. Toch wilde de jeugdcoördinator van ­Atlético dat hij bleef.”

Wesley zou uiteindelijk zes maanden bij de U17 van Atlético voetballen. Hij maakte indruk in toernooien in Kroatië en Bilbao, maar kon finaal niet blijven. De Kroa­tische tussenpersoon vroeg geld en Atlético bood hem uiteindelijk geen contract aan. Teleurgesteld keerde ­Wesley naar Brazilië ­terug.

“Het was een moeilijke periode”, zei Wesley onlangs in een weekend­interview met onze krant. “Het was mijn eerste ervaring in Europa en ik moest me aanpassen aan het voedsel en het weer. Ja, ook het weer. In Madrid kan het best koud zijn in de winter.”

Zijn doelpunt in het internationaal jeugdtoernooi van Bilbao zou hem uiteindelijk toch een transfer naar Europa opleveren. Een Nederlandse manager bekeek de beelden en bood hem aan bij Trencin. Bij de Slovaakse club zette Wesley zijn eerste stappen in het Europese profvoetbal en daarna kon hij uiteindelijk bij Club Brugge terecht.

“Toen Atlético uit de trommel kwam bij de ­loting was Wesley dolblij”, vertelt Paulo ­Nehmy. “Hij is vastbesloten om zich te bewijzen tegen de club die hem vier jaar geleden niet wilde.”