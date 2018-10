Club Brugge-coach Ivan Leko laat Cools en Amrabat thuis, maar neemt wel 16-jarige doelman mee naar Madrid

Vanochtend stapt Club Brugge in Oostende het vliegtuig op richting Madrid, waar het morgenavond zijn tweede groepsmatch in de Champions League speelt tegen Atletico. Net als tegen Cercle Brugge heeft Leko opnieuw geen plaats voor Cools, Amrabat en Peres in de selectie. Het drietal lijkt uit de gratie gevallen na de bekeruitschakeling.

Vooral voor Dion Cools ziet de situatie er niet goed uit nu Mata en Vlietinck vechten om een basisplaats op rechts. Zelfs Dennis speelde al op rechts. Diatta keert op zijn beurt terug in de selectie en reist wel mee af met de kern. Opvallend: de 16-jarige doelman Senne Lammens, jeugdinternational, zit voor het eerst in de selectie. Omdat Hubert niet op de lijst staat voor de Champions ­League en ­Gabriël geblesseerd is, wordt ­Lammens dus derde keeper. Spelers onder 21 jaar mogen later toegevoegd worden. Club Brugge wordt morgenavond in het nieuwe Wanda Metropolitana, waar dit jaar ook de finale wordt beslecht, gesteund door ongeveer 3.000 fans.

Koke: “Club is goed bezig, we zullen ons uiterste best moeten doen”

Atlético leeft gemotiveerd toe naar de Champions League-clash tegen Club Brugge. Vorig seizoen kon het thuis niet winnen van Chelsea en Qarabag en verdween het al in de groepsfase uit het bekertoernooi. Dit jaar won het zijn openingswedstrijd in Monaco en wil het zo snel mogelijk de kwalificatie voor de 1/8ste finales veiligstellen. Al is de vraag hoe geconcentreerd Atlético met Club Brugge bezig is. Middenvelder Koke, een van de twintig internationals van de club, beweert alvast dat hij op de hoogte is.

“Club Brugge heeft een rijke geschiedenis, niet alleen in België maar ook in Europa”, doceert het 26-jarige jeugdproduct van Atlético. “Ze zijn goed bezig op dit moment en we zullen ons uiterste best moeten doen om thuis te winnen.”

Blessurezorgen zijn er niet. Alleen de Montenegrijnse verdediger Stefan Savic is lange tijd out, maar hij is verre van een basisspeler. Trainer Diego Simeone is er de man niet naar om veel te roteren in de Champions League. Atlético speelt woensdag zo goed als zeker met zijn sterkste elf. Tegenover de Madrileense derby keert Lucas Hernández allicht terug als linksachter. Achter het spitsenduo Costa en Griezmann liggen Thomas Lemar en Angel Correa met elkaar in balans.

Slovaakse ref

De Slovaak Ivan Kruzliak zal de wedstrijd in goede banen leiden. De 34-jarige Kruzliak floot eerder dit seizoen al de ongelukkige terugwedstrijd van Standard, in de derde voorronde van de Champions League, bij Ajax (3-0). Het wordt zijn derde groepsduel in de Champions League, na twee wedstrijden vorig seizoen. In een verder verleden was Kruzliak in de ­Europa League ook al scheidsrechter van dienst voor Racing Genk, thuis tegen Rapid Wien (1-0) in november 2016, en voor Standard, uit bij Salzburg (2-1) in oktober 2013.