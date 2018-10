Gheysens ‘schenkt’ Antwerp geen stadion: vastgoedmagnaat wordt er op termijn zelf ook beter van

Toch fijn, dat Paul Gheysens Antwerp FC zo’n nieuw stadion schenkt. Pardon? ‘Schenken’ is niet meteen het juiste woord, bevestigen ons verschillende bronnen. Want het Ghelamco van Paul Gheysens bouwt dan wel de nieuwe Bosuil, het Antwerp FC van diezelfde Paul Gheysens moet daar ook voor betalen. Zodat dezelfde Paul Gheysens als eigenaar van Ghelamco én Antwerp geld aan het stadion verdient. Hoezo? We leggen het uit.