Antwerpse lijsttrekker SP.A werkte mee aan programma CD&V

Antwerpen - Voor ze de overstap naar de politiek maakte, heeft Antwerps SP.A-lijsttrekker Jinnih Beels meegewerkt aan het CD&V-partijprogramma voor Antwerpen, meer bepaald aan het hoofdstuk over veiligheid en politie. Dat bevestigen zowel CD&V als Beels zelf. Beels, die als onafhankelijke bovenaan de SP.A-lijst prijkt, was op dat moment nog politiecommissaris.

CD&V Antwerpen vroeg Beels in de zomer van 2017 om advies te geven en haar ervaringen te delen over de werking van het korps in Mechelen, waar ze toen werkte. Pas daarna is Beels onafhankelijke kandidate voor het roodgroene kartel Samen geworden, om uiteindelijk de SP.A-lijst te trekken.

Dat Beels CD&V eerderder inspireerde, is opvallend. Want het betekent ook dat ze het in theorie tijdens de verkiezingsdebatten met CD&V-lijsttrekker Kris Peeters moet opnemen tegen standpunten waarvoor ze dus zelf mee de basis legde. Niet toevallig zetten zowel CD&V als SP.A de wijkwerking en de wijkagenten centraal wanneer het over veiligheid en politie gaat.

Volgens de woordvoerster van Peeters heeft de Antwerpse CD&V in die periode meerdere experts uitgenodigd om het verkiezingsprogramma vorm te geven. “Armoedeorganisaties kwamen bijvoorbeeld vertellen over de aanpak van armoede, een mobiliteitsexpert over mobiliteit,…”, aldus Miet Deckers. “Jinnih Beels hadden we gevraagd om te komen getuigen over de werking van het politiekorps in Mechelen. We zochten mensen met autoriteit in hun vakgebied, en zij was één van hen.”