Dodelijk ongeval aan Kennedytunnel: bestuurder bestelwagen rijdt zonder te remmen in op vrachtwagen en komt om het leven

Antwerpen - Een bestuurder van een bestelwagen is in de nacht van maandag op dinsdag, kort na middernacht, om het leven gekomen op de Antwerpse Ring, zo meldt VRT NWS. De bestuurder botste in de staart van een file aan de Kennedytunnel op een vrachtwagen.

Er waren afgelopen nacht twee rijstroken afgesloten in de Kennedytunnel (richting Gent). Door onderhoudswerken moest het verkeer er over één rijstrook, wat de nodige verkeershinder veroorzaakte.

In die file reed een bestelwagen, zonder te remmen, in op een stilstaande vrachtwagen. De vrachtwagenchauffeur had nochtans de vier pinkers opstaan om het achterliggende verkeer te waarschuwen, maar de bestuurder van de bestelwagen had dat niet opgemerkt. Voor het slachtoffer kwam alle hulp te laat.

Door het ongeval waren een tijdlang drie rijstroken versperd ter hoogte van Antwerpen-Centrum.