Ook EDF Luminus zwaar getroffen door nucleaire problemen

De problemen in de kerncentrales hebben niet alleen een impact op uitbater Engie Electrabel. Ook het nummer twee op de Belgische energiemarkt, EDF Luminus, wordt zwaar getroffen.

Omdat het bedrijf tien procent van de jongste reactoren - Doel 3 en 4 en Tihange 2 en 3 - bezit, moet het mee de vaste kosten en herstellingswerken betalen, schrijft De Tijd dinsdag. En als de reactoren stilliggen, krijgt het geen stroom in de plaats. De problemen doen de energiefactuur voor de klant fors oplopen, met 275 euro tot 400 euro voor elektriciteit en gas samen, berekende de krant.

Om zijn klanten te bevoorraden moet EDF Luminus elders stroom aankopen. In oktober gaat het om 100 MW en in november en een deel van december om 200 MW, aldus een woordvoerder in de krant. Door de sterke stijging van de marktprijzen de voorbije weken zal EDF Luminus veel meer moeten betalen.

De financiële impact op het bedrijf zou tientallen miljoenen euro’s bedragen, schrijft De Tijd. Vanaf november kan EDF Luminus wel weer rekenen op de gascentrale van Seraing (470 megawatt).

De hogere stroomprijzen op de groothandelsmarkt sijpelen ook door in de prijzen voor de verbruikers. Voor gas en stroom samen gaat het om prijsstijgingen van 275 tot 400 euro, aldus De Tijd.