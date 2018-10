Philip ‘The Sky is the Limit’ Cracco verkoopt Rodania na zwaar verlies

Zakenman Philip Cracco (foto) wil van horlogemerk Rodania af. De Vlaamse ‘Wolf of Wall Street’ wil zich toeleggen op zijn uitzend­bedrijf JobFixers, waarmee hij de sector voort wil veroveren.

Omdat hij een Rodania kreeg voor zijn plechtige communie. Omdat hij zich het legendarische deuntje van Rodania zo goed herinnerde van toen de koers passeerde aan zijn voordeur. En omdat hij dacht dat hij een pak geld kon verdienen door het winkelnetwerk van Rodania in Amerika uit te breiden, en hij nog heel wat groeipotentieel in de rijker wordende oosterse landen zag. Een mengeling dus van jeugdsentiment en investeringsdrang, dat is wat de flamboyante zakenman Philip Cracco overtuigde om in 2015 het uurwerkenmerk Rodania te kopen.

Maar horloges zijn kennelijk een heel andere business dan de interimsector, waarin de West-Vlaming – die we vooral kennen van het televisieprogramma The Sky Is the ­Limit – groot werd. Afgelopen jaar verloor Rodania zelfs 7 miljoen euro, evenveel als de omzet. De verliezen hadden onder meer te maken met het afboeken van oude voorraden.

Oude liefde

Cracco vindt dat Rodania een goede aandeelhouder verdient. “Ik heb Rodania zijn plaats op de markt teruggegeven, maar nu moet het vooruit”, zegt hij. Cracco zet het merk, inclusief Nona-juwelen en voorraden, te koop. Hij houdt wel een klein team voor het duurdere uurwerkenmerk ManfredCracco uit de verkoop.

Cracco zelf zal zich volledig storten op zijn oude liefde: de uitzendsector, waarin hij met Accent Interim al zijn vermogen bijeen spaarde.“Ik heb geen tijd om zowel de uitzendgroep als Rodania te ontplooien. Ik moet mijn energie ook meer focussen door mijn gezondheidsproblemen”, zegt Cracco, die vecht tegen prostaatkanker.

Samen met zakenpartner Bonamie bouwde hij in één jaar tijd bij JobFixers een keten uit van 52 uitzendkantoren. Ze startten in september vorig jaar met de lancering van 21 kantoren op één dag en voegden daar in augustus een tweede golf van 30 kantoren aan toe. Komend jaar zullen nog eens één tot twee filialen per maand worden geopend. “De kantoren die we in september openden, maakten in maart al winst”, zegt Bonamie. Hij verwacht dat ook de nieuwe vestigingen tegen eind dit jaar winst zullen maken. Op jaarbasis moet dat een omzet van 30 miljoen euro opleveren.

Nu Cracco zich volop in de uitbouw van JobFixers gooit, ambieert hij een jaarloon van 300.000 euro plus een flinke bonus op de aangroei van de brutobedrijfswinst.