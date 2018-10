Ondertussen in Antwerpen: de kater van het kartel

“Jullie zaten toch samen in een kartel, hè? Dat was toch gemakkelijker. Nu twijfel ik nog steeds tussen jullie en Groen.” Twee SP.A-kandidaten delen folders uit op de drukke en veelkleurige markt van het Sint-Jansplein, en die reactie krijgen ze twee keer na elkaar. Eerst van een allochtone man van middelbare leeftijd. Een kwartier later net hetzelfde verhaal bij een gepensioneerde Antwerpenaar van Vlaamse afkomst.