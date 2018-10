Drie branden in één nacht: vermoedelijk brandstichter actief

Willebroek - Afgelopen nacht heeft het op drie plaatsen in Willebroek gebrand. Vermoedelijk gaat het telkens om brandstichting.

De eerste brand situeerde zich in de Dahliastraat. Daar stond een kleine graafmachine in brand. Ongeveer gelijktijdig was er ook een brand aan de achteringang van de school De Tovertuin. In een portaal stonden houten balken en plastic in brand.

Iets verderop, aan Opdam, stond een mobilhome in brand. Een brandweerman die opgeroepen was voor de eerste twee branden, merkte het vuur op en kon de vlammen met een poederblusser doven.

De brandweer had de eerste twee branden snel onder controle.

Het labo van de federale politie zal ter plaatse komen voor een onderzoek, maar alles wijst in de richting van kwaad opzet.

Eind vorige week brandde al een mobilhome uit in de Kapellenboslaan, op nauwelijks enkele honderden meter van de branden van de voorbije nacht.