CLUBNIEUWS. Anderlecht aanvaardt zware schorsing Saelemaekers niet, Genk achter gesloten deuren

Het bondsparket sprak zware schorsingen uit voor Alexis Saelemaekers van Anderlecht en Cristian Ceballos maar beide clubs aanvaarden dat voorstel niet. Bij Genk kregen ze gisteren vrij maar vandaag wordt getraind met gesloten deuren. Ook bij Waasland-Beveren trakteerde trainer Yannick Ferrera na de broodnodige, eerste overwinning van het seizoen zijn voltallige spelersgroep op twee vrije dagen. Het clubnieuws van de dag.

ANDERLECHT. In beroep tegen schorsing Saelemaekers

Het bondsparket heeft Alexis Saelemaekers een schorsing van vier speeldagen en 4.000 euro boete voorgesteld voor de rode kaart die hij pakte in de bekermatch tegen Union. Anderlecht vindt de sanctie te zwaar en aanvaardt het voorstel niet. De zaak komt dus pas op dinsdag 9 oktober voor de Geschillencommissie. De 19-jarige flankspeler kan zondag dus zeker nog aantreden tegen Zulte Waregem. Anderlecht hoopt zijn schorsing te reduceren tot twee speeldagen, waardoor hij alleen de duels met Cercle en Eupen zou missen.

Voor de volledigheid: Saelemaekers zit donderdag wel nog een laatste Europese schorsingsdag uit tegen Dinamo Zagreb, maar dat was omdat hij vorig seizoen in de Youth League ook al eens rood had gepakt.(jug)

KRC GENK. Vandaag training achter gesloten deuren

Clement gaf zijn A-kern gisteren vrijaf. Voor de beloftematch moest alleen derde doelman Vandevoordt zich aanmelden. Vandaag wordt getraind met gesloten deuren, morgen neemt de selectie in Maastricht het vliegtuig naar Oslo. Sarpsborg-Genk wordt in goede banen geleid door Ivan Bebek. De Kroaat draait 15 jaar mee in Europa en floot drie matchen van Anderlecht in Champions en Europa League. Ongeveer 250 fans van Genk zullen hun team aanmoedigen in Sarpsborg.(mg)

STVV. Bondsparket vraagt drie speeldagen schorsing voor Ceballos

Cristian Ceballos werd tegen Anderlecht in de tweeëntwintigste minuut uitgesloten na een charge op Alexis Saelemaekers. De Spanjaard kreeg aanvankelijk geel van scheidsrechter Van Driessche, na tussenkomst van de VAR werd dat rood. Het Bondsparket is niet mals en vraagt drie speeldagen schorsing en een boete van 3.000 euro. STVV verzet zich tegen het voorstel van het bondsparket. De zaak komt vandaag om 14.30 uur voor de Geschillencommissie.

Gisteren trainden de Kanaries niet. Mogelijk recupereert trainer Marc Brys deze week Steven De Petter, die eerder nog sukkelde met een spierblessure.(gus)

WAASLAND-BEVEREN. Twee dagen vrijaf voor spelers

Feest op de Freethiel. Na de broodnodige, eerste overwinning van het seizoen op het veld van rode lantaarn Moeskroen trakteerde trainer Yannick Ferrera zijn voltallige spelersgroep op twee vrije dagen. Zo werden de spelers zondag en maandag niet op de club verwacht. Vandaag start de voorbereiding voor de thuiswedstrijd van aanstaande zaterdag tegen KV Oostende.(whb)

ANTWERP. Amara Baby hervat training

Amara Baby heeft afgelopen weekend de training hervat. Hij miste vorige week de beker­wedstrijd tegen KV Mechelen met een infectie aan de voet, maar is nu weer fit. De verplaatsing naar Eupen mag dus geen probleem zijn. Antwerp heeft nu een volledig fitte kern. Het wordt uitkijken wie er straks naast de selectie valt.(gegy)

AA GENT. Beloften zonder franjes voorbij Waasland-Beveren

Gisteren kreeg Jong AA Gent weer versterking van de A-kern. Zo kreeg Coosemans de kans in doel. Daarnaast verschenen ook Bahi, Arroyo, De Smet, Koita, Souquet, Azango, Mostafa en Neto aan de aftrap. De thuisploeg domineerde, maar doelgevaar was schaars. Kort na de pauze bracht Azango Gent op voorsprong. Daarna zakte het niveau tot het slot toen een afgeweken bal van Lloci in doel belandde. De bezoekers scoorden via Heymans, even later legde Koita de eindstand vast vanop de stip: 3-1.(ssg)

LOKEREN. Vierde gele kaart voor Tirpan

Rechtsachter Mickaël Tirpan (foto) pakte zaterdagavond op bezoek bij Charleroi zijn vierde gele kaart van het seizoen. Eerder kreeg de 24-jarige verdediger al een kaart onder de neus geduwd tegen Standard, Club Brugge en Moeskroen. Bij de eerstvolgende gele kaart is Tirpan de week nadien geschorst.(whb)

CERCLE BRUGGE. Oefenmatch tegen Lille

Zondag kregen de spelers vrij. Er werd gisteren om 16 uur getraind. Gianni Bruno is voor onbepaalde tijd out, hij mist zeker al de match tegen Charleroi. Net als zaterdag komt Serge Gakpé (foto) allicht in de ploeg. Voor de match zal er weer een fandorp worden geopend. Tijdens de onderbreking speelt Cercle op vrijdag 12 oktober in de late namiddag achter gesloten deuren tegen het Franse Lille.(kv)

KV OOSTENDE. Oktoberfest in Versluys Arena

Vanlerberghe liep tegen Standard een blessure op aan de lies. Een echo vandaag moet uitwijzen hoe ernstig die is. Naar jaarlijkse traditie organiseert Filou, sponsor van KV Oostende, een heus Oktoberfest in de Versluys Arena. Op 12 oktober wordt de feestzaal in de hoofdtribune omgedoopt tot een echte bierhal in de stijl van het Oktoberfest. Capon speelde zondag zijn honderdste officiële match voor KV Oostende. Voor de aftrap overhandigde boezemvriend Michiel Jonckheere hem een ingekaderd shirt met het getal 100 op de rugzijde.(jve, rpo)

ZULTE WAREGEM. Buffel, Bongonda, Bossut of De fauw Speler van de Maand

Het is weer tijd voor de Speler van de Maand bij Zulte Waregem. De vier genomineerden voor de maand september zijn Thomas Buffel, Théo Bongonda, Sammy Bossut en aanvoerder Davy De fauw. Iedereen kan stemmen op de website van de club. Vorige maand viel Hicham Faik die eer te beurt. Wie zijn stem uitbrengt, maakt kans op een zak vol spullen van sponsor Merida en een meet and greet met de Speler van de Maand. Op het einde van het seizoen is er ook een Speler van het Jaar.(jcs)