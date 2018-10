Michy Batshuayi verdedigt zich nadat hij onder vuur kwam te liggen bij de fans van Valencia

Michy Batshuayi wordt momenteel door Chelsea uitgeleend aan het Spaanse Valencia en begon daar niet onaardig met drie doelpunten in acht wedstrijden. Toch ligt de Belgische spits onder vuur bij de fans, na een spraakmakend interview in The Times. Op Twitter nuanceert hij nu die uitspraken: “Je zult het zien op het veld.”

De passage in The Times die bij de fans van Valencia in het verkeerde keelgat schoot, ging over een mogelijke definitieve transfer naar Valencia. Iets wat de 24-jarige Batshuyai niet ziet zitten. “Nee. Ik heb veel respect voor Chelsea en hou van de club. Deze uitleenbeurt is belangrijk voor mijn ontwikkeling, om te laten zien hoe goed ik ben. Zodat ik terug kan gaan naar Chelsea als een betere speler.”

Bij een topclub als Valencia, dat zijn start met 8 op 21 heeft gemist, konden ze met die uitspraken niet lachen. En dus probeert Batshuayi het weer goed te maken op Twitter, met een boodschap in het Spaans:

“Ik heb ook gezegd dat ik me voor 10.000% concentreer op Valencia. Ik wilde naar Valencia komen, en alleen naar Valencia... Ik wil hier tonen wat ik kan. Het enige wat ik zei / wilde zeggen is dat ik het wil laten zien elke keer dat ik dit shirt draag, omdat het vertrouwen dat ik hier heb gekregen uniek is. Je zult het zien op het veld.”

Dije que me concentro al 10000% aqui, YO queria venir a Valencia, y SOLO a Valencia... Tengo que demostrar aqui de lo que soy capaz. Lo unico que dije/quise decir y lo mostrare cada vez que use esta camiseta, porque la confianza que he recibido aqui es unica. Lo veras en el campo pic.twitter.com/csvJvXhV6b — Michy Batshuayi (@mbatshuayi) 1 oktober 2018

Batshuayi krijgt vandaag alvast een unieke kans om zich te tonen aan Engeland in het shirt van Valencia. Op de tweede speeldag van de Champions League spelen de Spanjaarden op Old Trafford tegen het geplaagde Manchester United. Nog eens een duel tussen de twee Belgische topschutters bij uitstek dus: Romelu Lukaku (goed voor één goal om de 149 minuten) versus Michy Batshuayi (één goal om de 144 minuten).

LEES OOK: Het dilemma van Manchester United: José Mourinho vs. Paul ‘T-Rex’ Pogba (maar de winnaar is al bekend)