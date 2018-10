Sanne vertelt voor het eerst over agressie: “Op alle affiches waren mijn ogen uitgebrand”

In Cath Luytens programma “Buurman, wat doet u nu” (Een) vertelde Sanne (45) gisterenavond voor het eerst hoe Vlaanderen 30 jaar geleden reageerde op haar relatie met de 22 jaar oudere Erik Van Neygen (67). Toen Story op affiches hun relatie openbaar maakte, had iemand overal Sannes ogen uitgebrand met een sigaret.

Sanne en Erik zagen er oprecht gelukkig uit, gisteren in hun “Buurman, wat doet u nu”-aflevering. De aanleiding voor de uitzending ligt exact dertig jaar terug in de tijd. In de zomer van 1988 domineerden Sanne en Erik de hitlijsten met “Veel te mooi”. Voor de eerste keer werd de hegemonie van Clouseau doorbroken.

Lees verder onder de video van 30 jaar geleden

Sanne en Erik waren een podium-duo. Twee artiesten die samen op het podium stonden en daar dat aandoenlijke liedje zongen over een stukgelopen relatie. “Jullie spelen dat echt goed”, zei Jean Blaute tegen Erik Van Neygen. Als je ze zag staan, geloofde je dat ze een koppel waren. Maar dat kon niet. Erik was een getrouwde man van 37 met twee kinderen. En Sanne was een tiener die naar haar laatste jaar middelbaar ging.

En toch. Ze werden verliefd en beslisten ervoor te gaan. Niets kon hen tegenhouden.

Fietsen naar school

Halfweg de uitzending gisteren, werd het plots heel stil. Sanne vertelde hoe ze dertig jaar geleden naar school fietste in Bornem. Plots zag ze aan een krantenwinkel een affiche hangen voor de nieuwe Story, met daarop de foto van haar en Erik. En het onderschrift: de geheime liefde.

Dat was schrikken. Ook al omdat er zoveel affiches hingen. Maar er was meer. Op al die affiches waren de ogen van Sanne uitgebrand. Iemand had er de tijd voor genomen om op al die affiches Sannes ogen met een sigaret weg te branden.

Muisstil

Toen Sanne die ochtend naar school reed, regende het. Dus op school, stonden alle leerlingen in een grote zaal te wachten op het begin van de lessen. Normaal leidt dat tot ferm veel kabaal. Maar die ochtend kon je een speld horen vallen. Iedereen wachtte Sannes reactie af.

Maar Sanne had zich al sterk gemaakt. Had zich voorgenomen: ik laat me niet doen door jullie. Ze vertelde Cath Luyten hoe ze rechtop de zaal binnenstapte en zonder trillen zei: Goede morgen. Ze had getoond dat haar liefde voor Erik onbreekbaar was.

Gisteren straalde heel de tv-uitzending diezelfde kracht uit.