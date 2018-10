Onverwachte gast in café: “Plots zag ik een onstuimig paard naar binnen lopen”

Een cafeetje in het Franse Chantilly heeft vorige week een onverwachte gast op bezoek gehad. Plots kwam er een onstuimig paard binnen, nadat het dier eerst de glazen deur in duizend stukken had gebeukt.

Het ene moment sip je rustig van je koffie, en het andere moment moet je rennen voor je leven omdat er een onrustig paard het café binnendringt. Het gebeurde in Chantilly, een gemeente in het noorden Frankrijk. Helemaal over zijn toeren liep het paard van voor naar achter, waardoor hij ook een paar tafels omver stootte. “Gelukkig raakte er niemand gewond”, aldus cafébaas Stéphane Jasmin. “Maar het had ook anders kunnen aflopen, want vijf minuten eerder zaten er nog een 20-tal mensen in het café die aan het wachten waren op hun trein.”

Het dier liep uiteindelijk zelf weer naar buiten en werd gevangen op een parking. Volgens de eigenaar van het paard was het al de eerste keer niet meer dat hij zijn dier kwijt was. “Laat ons zeggen dat hij een voorliefde heeft voor ontsnappingen”, liet de man weten aan Ouest-France.