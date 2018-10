Verliefd op dezelfde vrouw: 20-jarige doodde liefdesrivaal en 19-jarige Russin in Kortrijks studentenhome

Kortrijk / Kuurne - Een dag na de dubbele moord in een Kortrijkse studentenhome is ook de identiteit van het vrouwelijke slachtoffer bekend. Het gaat om een negentienjarige Russin die net als het mannelijke slachtoffer, Nessar Jamshidi (18), met messteken om het leven werd gebracht, zo meldt het parket.

In het studentenhuis Vlaskot in de Oude Vestingstraat in Kortrijk werden maandagochtend rond 7 uur twee levenloze lichamen aangetroffen. Dat van de achttienjarige Afghaanse student Nessar Jamshidi en de negentienjarige Russin Youlia Soboleva, die in Kuurne woonde.

Er werd maandagavond al een verdachte opgepakt voor de dubbele moord: Mohamad M., een 20-jarige Iraniër die werd gevat in het ziekenhuis, waar hij zich liet verzorgen voor verwondingen aan zijn handen. Het motief moet gezocht worden in een passionele twist: de twee mannen waren allebei verliefd op dezelfde vrouw, aldus bronnen aan onze krant. M. verbleef in een studentenhuis in de Toekomststraat in Kortrijk. De verdachte wordt dinsdagvoormiddag verhoord, in de namiddag verschijnt hij voor de onderzoeksrechter. Vermoed wordt dat het om een passioneel drama gaat.

De lichamen werden gevonden door het poetspersoneel. Het lichaam van de Afghaan werd aangetroffen in de buurt van de lift op de gelijkvloerse verdieping van het gebouw, even later werd in zijn kot op de derde verdieping het lichaam van Soboleva aangetroffen.

Woensdagvoormiddag wordt er nog een autopsie uitgevoerd op de twee slachtoffers, maar beide slachtoffers werden met een mes om het leven gebracht, zo bevestigt het parket.