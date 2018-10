Werd Belgische professor ‘vergeten’ bij uitreiking Nobelprijs Geneeskunde?

Gisteren kregen de Amerikaan James Allison en de Japanner ­Tasuku Honjo de Nobelprijs geneeskunde voor hun werk in de immunotherapie. Maar volgens professor oncologie Jean-François Baurain wordt de Belg Thierry Boon over het hoofd gezien.

In de krant La Libre Belgique zegt de oncoloog van de Cliniques Universitaires Saint-Luc dat de Belg Thierry Boon de derde vader is van de immunotherapie. “Hij is het die de antigene tumoren heeft ontdekt. Wat is immunotherapie, waarvoor die twee anderen de Nobelprijs krijgen? Immunotherapie is het opdrijven van de lymphocyten- immune cellen - zodat zij de kankercellen kunnen gaan bestrijden en de tumor doden. Maar dan is het wel nodig dat die lymphocyten weten hoe ze de kankercellen kunnen herkennen. Daarvoor is een antigen nodig. Wel, het is de Belg Thierry Boon die als eerste dat mechanisme blootlegde.”

Jean-François Baurain, ex-collega van de gepensioneerde Thierry Boon, denkt te weten hoe het komt dat het Nobelprijscomité onze Belg is vergeten: “Niemand kent nog de basis van de immunotherapie. Daardoor is Thierry Boon in de vergetelheid geraakt.’