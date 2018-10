'E-bike is complexer dan elektrische auto'

Tijdens de eerste helft van 2018 kwamen er alweer 3.300 nieuwe e-bikerijders bij op de Vlaamse wegen. “Elektrische fietsen zijn in trek”, zegt Wim Van Stappen, opleidingscoördinator bij Syntra Midden-Vlaanderen. “Daarom kun je vanaf dit jaar in Gent terecht voor een gloednieuw traject Servicetechnieker batterij elektrische fiets. Top of the bill van het aanbod aan technische e-bikeopleidingen.”

“E-bikebatterijen zijn allemaal verschillend”, zegt docent elektrische fietsen Dominiek Bertrem, zelf 18 jaar lang eigenaar van een fietsenwinkel. “Daarom is deze opleiding echt nodig. Naast onze opleidingen technicus elektrische fiets en ons startpakket, de basis elektriciteit voor de fietstechnicus. Servicetechnieker batterij opent een nieuwe, cross-sectorale niche in de markt.”

Batterij

De batterij is vaak hét probleem bij de e-bike. De klant levert die in bij zijn fietsvakhandelaar, -technicus of -hersteller. Meestal heeft die er weinig kaas van gegeten en kan hij het probleem niet analyseren. “Dus gaat zo’n batterij naar de fabrikant. Maar doordat er zoveel e-bikes zijn, zitten die met bottlenecks”, vertelt Dominiek Bertrem.

“Plus: fabrikanten willen geen herstelcentra zijn. Op termijn zullen ze geen batterijen meer aanvaarden zonder analyserapport. Ze willen een eerste diagnose: moeten de cellen vernieuwd worden? Is er een ander euvel? Een batterij naar de fabrikant sturen, kost alleen al aan transport makkelijk 150 euro. Met 80 procent van die batterijen blijkt niets mis te zijn. Daarom is er plots een grote behoefte aan servicetechniekers. Leuk is dat de opleiding ook de weg opent naar elektrotechnici. Die kunnen er een interessante niche van maken en aan de slag gaan voor een fietsvakhandelaar.”

Opsplitsing

De opleiding Servicetechnieker batterij start in januari 2019. Cursisten uit de opleiding technicus elektrische fiets – die die al vier jaar loopt bij Syntra Midden-Vlaanderen – kunnen direct aansluiten. Je kan ook zo starten aan de batterij-opleiding. Waarom eigenlijk de opsplitsing? “Met een technische achtergrond ben je vrij snel mee met de techniek van een elektrische fiets”, legt Dominiek Bertrem uit.

“Je kan een instapproef doen: de eindproef van onze opleiding basis elektriciteit voor de technicus. Maar onderschat het niet. Het is niet omdat je elektriciteit gestudeerd hebt, dat je die kennis ook kan toepassen op een elektrische fiets. Het is moeilijk om alle aansturingen te begrijpen als je niet weet hoe de fiets op zich in elkaar zit. Van de 12 mensen van de laatste lichting technicus elektrische fiets hebben er 7 tweede zit moeten doen en zijn er maar 4 geslaagd. Elektriciteit én de componenten van de e-bike en de elektriciteit vormen samen een pittig pakketje. De batterijkennis staat los van de fietscomponenten, dus daar hoef je op zich geen fietsenmaker voor te zijn. Maar hoe meer je weet over de e-bike, hoe beter.”

