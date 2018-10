Drie ongevallen niet ver van elkaar: chaotische ochtendspits in het Kortrijkse

Kortrijk - Drie ongevallen veroorzaken dinsdagochtend heel wat verkeershinder in de omgeving van Kortrijk, zo meldt het Vlaams Verkeerscentrum. Op de E17 in Aalbeke verloor een vrachtwagenbestuurder een lading boomstammen, in de tunnel ter hoogte van Wevelgem stond een vrachtwagen in panne en er gebeurde ook een “mini-kettingbotsing” op de R8 in Bissegem.

Een vrachtwagen kantelde kort voor zes uur op de E17 in Aalbeke (richting Kortrijk) en verloor een deel van zijn lading boomstammen. De chauffeur raakte daarbij lichtgewond en de vangrails raakte beschadigd. Het takelen en het opruimen duurde samen ongeveer vier uur.

update #E17 Aalbeke gekantelde vrachtwagen. +30 minuten reistijd en ook file op #E403. De linkerrijstrook is vrij. pic.twitter.com/uaEwMTCd6D — Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) 2 oktober 2018

“De weg is daar weer vrij en de file lost op”, meldt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. Dat was echter niet het enige ongeval in de buurt. Door de file op de E17 waren er ook problemen op de snelwegen in de buurt: de E403 en de A19. “De files escaleerden toen er ook een vrachtwagen in panne kwam te staan in de Wevelgemtunnel op de E403.” Ook daar is de weg intussen vrij, maar pendelaars houden rond 10 uur best nog altijd rekening met een verliestijd van meer dan een uur.

Om de chaos in de omgeving compleet te maken, was er ook nog een ongeval op de R8 (de ring rond Kortrijk) ter hoogte van Bissegem. Bij een “mini-kettingbotsing” waren vijf personenwagens betrokken, meldt het Verkeerscentrum. “Daar was de weg gelukkig snel vrijgemaakt.”