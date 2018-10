Oprichter Schild & Vrienden krijgt gelijk in zaak tegen UGent: “Maatregel is onrechtmatig en disproportioneel”

Gent -

Oprichter Dries Van Langenhove van Schild & Vrienden krijgt gelijk in de zaak in kort geding tegen de UGent en krijgt opnieuw toegang tot de bibliotheek van de faculteit Rechten. De ordemaatregelen van de universiteit waren “onrechtmatig en disproportioneel”, oordeelde de rechter. De universiteit moet hem 8 uur per week toegang verlenen tot de bibliotheek, maar zijn zitje in de raad van bestuur krijgt hij niet terug.