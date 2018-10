14-jarige en niet haar broer veroorzaakte ongeval waarbij vriendinnetje stierf

Nieuwe beelden tonen aan dat bij een zwaar verkeersongeval in het Nederlands Limburg niet de 29-jarige eigenaar van het voertuig maar wel zijn toen 14-jarig zusje achter het stuur zat. Een 15-jarige passagier kwam bij de crash om.

De auto botste op 10 maart rond 1 u. ’s nachts op de Breulderweg in Echt tegen een boom. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken.

Kelly, een vijftienjarig meisje uit Maasbracht, zat op de achterbank en overleed ter plaatse. Een toen nog 14-jarige meisje uit Echt werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

De 29-jarige broer van het gewonde slachtoffer verklaarde in eerste instantie tegen de politie het voertuig te hebben bestuurd, maar uit onderzoek blijkt nu dat zijn intussen vijftien geworden zusje achter het stuur zat en dus het ongeval heeft veroorzaakt.

Filmpjes leveren bewijs

Tijdens het onderzoek doken meerdere filmpjes van de auto op gemaakt met een smartphone. Op de beelden was te zien dat het meisje achter het stuur van de auto zat. Volgens de politie waren het echter beelden die op een eerder tijdstip waren gemaakt. Maar nu is een nieuw filmpje opgedoken, waarop duidelijk te zien is dat het meisje ook daadwerkelijk het voertuig bestuurde luttele seconden voor de auto tegen de boom botste.

Daarmee werd definitief duidelijk dat niet de 29-jarige eigenaar van het voertuig maar zijn zusje de auto bestuurde en dus het ongeval veroorzaakte.

Justitie gaat de vijftienjarige bestuurster nu vervolgen voor het veroorzaken van een verkeersongeval met de dood en ernstig letsel tot gevolg. En voor het rijden zonder rijbewijs.

Hoewel haar broer het voertuig niet bestuurde, wordt ook hij vervolgd. Hij is volgens justitie medeplichtig want door zijn zusje te laten rijden, zorgde hij voor het ontstaan van de gevaarlijke situatie.