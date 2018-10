Elektriciteit in amper één maand ruim 100 euro duurder, maar wel minder kans op stroomtekort in november

De onzekerheid over de elektriciteits­bevoorrading laat zich voelen in de portefeuille. In amper één maand tijd is een jaarcontract gemiddeld 110 euro duurder geworden. En ook voor gas betalen we fors meer. Ondertussen is de kans dat we in november zonder stroom vallen wel een stuk kleiner geworden, zo heeft netbeheerder Elia dinsdag bekendgemaakt.

De elektriciteitsprijs is de voorbije maand sterk de hoogte in gegaan, wat voornamelijk te wijten is aan het nieuws rond het mogelijke stroomtekort in de winter. Bekeken over twaalf maanden steeg de prijs met 109 euro. Maandag kwam daar nog eens 45 euro bij. Wie vandaag een jaarcontract tekent voor gas en elektriciteit, betaalt ruim 100 euro meer dan wie dat vorige maand deed.

Bij het afsluiten van een energiecontract heb je twee opties: ofwel ga je voor een variabel tarief, ofwel voor een vast. Heb je gekozen voor het eerste, dan krijg je de stijgende energiekosten onherroepelijk nu al aangerekend. De meerderheid van de Belgen heeft echter een vast tarief, dat beschermd tegen zulke prijsschommelingen.

Wie nu echter een nieuw contract moet afsluiten, betaalt daar bij zowat alle leveranciers fors meer voor, zo blijkt uit een navraag van De Tijd. Bij EDF Luminus betaal je nu gemiddeld 106 euro meer dan een jaar geleden, bij Eneco 110 (en zelfs 117 als je een elektriciteitsmeter hebt met dag- en nachttarief), bij Mega (bij gemiddeld verbruik van 3.500 kWh) 125 en bij Lampiris 120 euro. Ook bij Essent moeten ze tot slot toegeven dat de prijzen zullen stijgen. “Wij proberen in alle gevallen de prijs voor onze klanten zo laag mogelijk te houden”, zegt CEO Pierre Pignolet in De Tijd. “Maar nu de prijzen op de groothandelsmarkt stijgen, zal zich dat ook vertalen naar de consument.”

Ook gas pak duurder

Vooral de laatste maand is bovendien ook de gasprijs fors de hoogte in gegaan. Tussen september 2017 en september 2018 werd gas 108 euro duurder. In oktober kwam daar op één maand tijd nog eens 65 euro bij.

Een voorbeeldje: in oktober kostte een jaarcontract voor gaslevering tegen een vaste prijs voor een gemiddeld verbruik in Antwerpen zo’n 965 euro. Dat is 21 procent, of 172 euro, meer dan wie dertien maanden geleden zo’n contract afsloot. Dat blijkt uit een marktanalyse van de vergelijkingssite Mijnenergie.be. Als ook de prijsstijging van elektriciteit erbij wordt opgeteld, komen de jaarlijkse meerkosten uit op 282 euro. De prijzen zijn berekend door het gemiddelde te nemen van de duurste en goedkoopste leverancier.

Minder kans dat licht uitvalt in november

De kans bestaat nog altijd dat we in november zonder stroom vallen, maar het is ondertussen wel een pak onwaarschijnlijker geworden. Dat heeft netbeheerder Elia dinsdag bekendgemaakt in de Kamer. Toch stellen zich mogelijk nog altijd problemen in januari en februari.

Het kleinere risico op een stroomuitval in november heeft te maken met de 750 megawatt extra capaciteit die energieminister Marie-Christine Marghem (MR) heeft gevonden en het feit dat Electrabel het onderhoud van Tihange 1 heeft ingekort. Die centrale gaat op 17 november weer open. Daardoor is het tekort gedaald van 1700 naar 700 á 900 MW. “Het risico op afschakeling is behoorlijk teruggedrongen,” zegt Elia.

Voor januari en februari bestaat het risico wel nog, omdat er dan minder stroom uit het buitenland kan worden ingevoerd en drie kerncentrales in Doel (Doel 1, 2 en 4) - die nu allemaal stilliggen - dan zeker allemaal weer moeten werken .

Goed nieuws is wel dat Elia van de Franse netbeheerder RTE de verzekering kreeg dat er tot meer dan 1000 MW zal kunnen worden ingevoerd, ook wanneer het bij onze zuiderburen heel koud wordt. Daarnaast wordt ook de mogelijkheid onderzocht om ook andere kerncentrales weer sneller te laten draaien.