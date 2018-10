Lagekostenmaatschappij failliet die vanuit Brussel naar VS wou vliegen

Lagekostenmaatchappij Primera Air staakt zijn activiteiten. De Scandinavische luchtvaartmaatschappij heeft het bankroet aangevraagd, zo maakte ze zelf bekend. Primera Air was van plan in 2019 rechtstreekse vluchten aan te bieden vanuit Brussel naar de VS.

Primera Air slaagde er niet in een akkoord met de banken te vinden, en ‘ziet geen andere keus dan het bankroet aan te vragen’, aldus het bedrijf dinsdag in een mededeling.

De luchtvaartmaatschappij ging onder meer gebukt onder een factuur van tien miljoen euro wegens corrosie aan één van zijn toestellen en diende wegens leveringsmoeilijkheden voor nieuwe toestellen dure huurcontracten af te sluiten.

In augustus kondigde Primera Air nog aan dat het vanaf volgende lente rechtstreekse vluchten zou opstarten tussen Brussel en de Amerikaanse steden Boston, New York en Washington. Een enkele vlucht naar New York, Boston of Washington zou vanaf 149 euro worden aangeboden. Experts noemden die aankondiging weinig realistisch.