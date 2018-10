De Belgische hoofdstad van het naturisme ligt dit weekend even niet meer in Bredene

Met honderden worden ze verwacht, de Belgische naturisten die zullen afzakken naar Bergen. Daar huurde de Belgische Federatie voor Naturisme het hele ‘Lago Mons’ af voor haar leden. Ook het bekende naturistenkoppel Nick en Lins zal aanwezig zijn.

Rond het hele complex worden momenteel zwarte doeken aangebracht om de privacy van de aanwezige naturisten te garanderen, maar net zo goed om anderen het zicht op al die naakte mensen te besparen. “Er heerst in België nog altijd een fobie voor naaktheid”, aldus voorzitter Koen Meulemans aan Sudpresse.

Het is de eerste keer dat de Belgische naturistenfederatie uitwijkt naar Bergen, maar het is lang niet de eerste keer dat ze iets van deze schaal organiseren. Eerder huurden ze ook al het zwembad van Gent af en zelfs Océade. “In Gent hebben ze ons zelfs verteld dat we de beste groep van het hele jaar waren. Naturisten zijn dan ook een heel respectvol publiek, zowel voor anderen als voor de infrastructuur”, aldus Meulemans.

LEES OOK. Vlaams koppel trekt naakt de wereld rond: zo gaat het er echt aan toe op een nudistencamping

Hij verwacht ook veel volk. “We kunnen het niet exact voorspellen omdat we geen reservaties gevraagd hebben. In Gent waren we met 500 en toen we Oceade huurden, kwam er 450 man. Veel Vlamingen vinden Bergen te ver, maar we gaan ze toch proberen hen te overtuigen om te komen.”

Het personeel van het zwemcomplex zal wel gewoon hetzelfde zijn als andere dagen. Hen werd gevraagd of ze geen probleem hadden met al dat naakt, maar dat was niet het geval. “Er zal animatie zijn, spelletjes voor de kinderen, essentiële oliën in de sauna… Nick en Lins, een Belgisch koppel dat heel bekend is in het naturistenmilieu zal er ook zijn. Zij reizen de hele wereld rond en plaatsen hun foto’s op hun website.”

Wie nog geen lid is van de Belgische Federatie voor Naturisme maar dit weekend wel graag mee gaat zwemmen in Bergen, kan zich nu nog snel lid maken, maar zonder lidkaart kom je er niet in.

LEES OOK. Vlaamse naaktreizigers onthullen hun meest gênante moment. “Wist je niet dat er een swingersfeest was?”